Mercato contadino a Largo Manni: "Non solo un hub agroalimentare"

In un centro cittadino economicamente devastato dal punto di vista comerciale, arriva a Largo Manni il “Mercato contadino coperto“ nell’ambito di Campagna Amica di Coldiretti. Ortofrutta, carne, formaggi, salumi, legumi, vino, olio, uova, miele, pasta e prodotti da forno, fino a piante e fiori: queste alcune delle produzioni agricole che saranno proposte dal produttore al consumatore nella nuova struttura, il cui progetto è stato presentato ieri a Palazzo Spada e che dovrebbe debuttare all’inizio del nuovo anno. "Eccellenze solo “contadine” quelle in vendita – così Dominga Cotarella, presidente Coldiretti Terni – Un progetto economico innovativo, anche sotto il profilo del “concept” che punta all’inclusività e alla massima fruibilità. Un’iniziativa che segna un importante traguardo in linea con l’aumento delle esigenze dei consumatori che fanno la spesa dal contadino. Un vero hub dell’agroalimentare di qualità, con tanti spazi che intendiamo rendere fruibili anche da un punto di vista sociale". "Il mercato di Terni dovrà diventare - aggiunge Cotarella - un punto di riferimento per i consumatori della città e non solo: a tu per tu con gli agricoltori con una visione che aiuta il recupero della cultura contadina ma spinge anche l’innovazione e la rivitalizzazione dei quartieri". "Puntiamo su una location innovativa, con un mercato di rappresentazione di una comunità che racconti l’identità della città - così Mario Rossi, direttore Coldiretti Terni - in cui promuovere non solo vendite, ma pure attività culturali, formazione e laboratori anche in collaborazione con le scuole ed i cuochi contadini di Campagna Amica. L’obiettivo è “aprirsi” a chi intende acquistare cibi di qualità e locali, ma anche a quanti vogliono conoscere e approfondire la realtà rurale, direttamente con gli agricoltori. Spazio dunque a degustazioni, show cooking, attività didattiche. Il nostro Mercato deve saper attrarre e coinvolgere proprio i giovani - continua Rossi - e per questo non deve essere solo un’area per la spesa, ma diventare una piazza, un luogo di ritrovo, dove potere assaggiare e “vivere” la campagna e le sue eccellenze anche creando cultura del territorio. Spazio a degustazioni, vineria e oleoteca, area di svago e di promozione". "Un’opportunità importante per le nostre imprese agricole, con la vendita diretta, tra le principali leve della “multifunzionalità" spiega Federico Leonardi, presidente dell’Ati che raggruppa le imprese di Campagna Amica. "Progetto innovativo e di grande spessore" per il sindaco Stefano Bandecchi.