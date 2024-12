Mercatino solidale, si chiude il sipario: "Hanno vinto la generosità e la coesione"

"Tutti si sono sentiti ‘uniti’ mostrando una realtà concretamente solidale, pronta ad aiutare e sostenere tutti". Elvira Carrese, presidente dell’Accademia Focus, tira le somme dell’edizione appena conclusa del “Mercatino di Natale in Rocca”, organizzato e promosso da Focus al Centro espositivo della Rocca Paolina. L’iniziativa ha rappresentato un concreto riferimento per migliaia di visitatori al fine di conoscere le realtà di promozione sociale del territorio, con l’obiettivo fondamentale di una “raccolta fondi” da devolvere in beneficenza alle persone con problematiche di diverso genere. Tante le associazioni e gli enti che si sono uniti al Mercatino tra cui l’Avis Comunale di Perugia, la Caritas Diocesana, la Comunità di S. Egidio, l’Associazione italiana Persone Down, la Scuola dei Coniglietti Bianchi di Oncoematologia pediatrica, l’Istituto IIS Cavour Marconi Pascal, l’Istituto Comprensivo Perugia 5, la Brigata Indipendente. "I visitatori – conclude Carrese – hanno avuto modo di degustare dolciumi offerti dalle suore Benedettine del Convento di S.Anna di Bastia Umbra e dall’Università dei Sapori. Inoltre il Vivaio Idea Verde ha reso disponibili alcuni alberi di Natale che sono stati esposti, decorati e poi donati".