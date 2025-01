Mercatini, mostre e presepi: ecco cosa vedere fino al 6 gennaio

GUBBIO – Le festività natalizie sono ormai quasi alla conclusione, con la città che è pronta a concedere l’ultimo ballo all’Epifania. Oltre ai mercatini di Natale in piazza 40 Martiri aperti fino al 6 gennaio, il presepe di San Martino e quello vivente di San Pietro che sarà visibile proprio oggi, per il prossimo lunedì torna la Befana del pompiere, l’ormai tradizionale appuntamento che si rinnova ogni 6 gennaio in piazza Grande. Alle 11:30, la simpatica vecchietta si calerà dal campanile del palazzo dei Consoli per poi atterrare in piazza e distribuire caramelle ai bambini. L’iniziativa è organizzata dal comando dei vigili del fuoco di Gubbio con il patrocinio del Comune. Anche la mostra "Extincion" presso il monastero di San Benedetto, dedicata alle estinzioni di massa che hanno segnato in maniera irreversibile la storia del nostro pianeta, propone per domenica 5 e lunedì 6 gennaio il laboratorio "DinoCalzino", che consiste nella realizzazione di calzini a forma di dinosauro, da riempire con dolciumi e caramelle. L’attività è disponibile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.