Meraviglie d’estate Le stelle di Moon in June

Promette scintille e meraviglie sotto le stelle “Moon in June“, il festival organizzato dall’omonima associazione diretta da Patrizia Marcagnani che anche quest’anno torna ad arricchire l’estate del Lago Trasimeno (e non solo) con un ricchissimo cartellone di concerti itineranti. Alcuni appuntamenti (come i CCCP e Francesco De Gregori) sono stati già annunciati, altri svelano proprio in questi giorni le loro star, in attesa del programma definitivo.

L’itinerario musicale riparte là tutto dove è iniziato: Isola Maggiore nel cuore del Trasimeno, con le dolci suggestioni dei concerti al tramonto. E’ qui che sabato 22 giugno alle 19.45 si esibirà Danilo Rea (foto sopra), pianista e compositore di fama internazionale, in un omaggio al grande Ryuichi Sakamoto con un concerto esclusivo che si terrà al calar del sole. Stesso scenario, domenica 23 giugno per “Connessioni Sonore”, un viaggio musicale senza confini con Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori: un crocevia di epoche e culture sonore con un cast stellare di artisti pronti a far viaggiare il pubblico attraverso i secoli e i generi musicali più disparati. Il 27 giugno, alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago, salirà sul palco Mauro Pagani in una nuova avventura, accompagnato da sei musicisti, una corista e un corista, per riproporre le avvolgenti sonorità narrate nello storico ’album “Crêuza de Mä“, scritto insieme a Fabrizio De André. La sera dopo, al Barton Park di Perugia, uno degli eventi più attesi dell’estate, all’interno delle iniziative programmate dal Comitato per i 10 anni dalla scomparsa di Sergio Piazzoli: il concerto dei “CCCP-Fedeli alla Linea“ (foto sotto) in esclusiva regionale.

Sempre in “memoria di Sergino“ il 30 giugno in piazza San Francesco a Umbertide ci sarà un appassionato omaggio alla musica di Robert Wyatt (è da una delle sue canzoni che il festival prende il nome) realizzato da John Greaves, figura centrale nello sviluppo della Scuola di Canterbury, legato a Wyatt da forte collaborazione e amicizia. Con lui Jakko M Jakszyk, Annie Barbazza, Annie Whitehead, Régïs Boulard.

Dopo un giugno strepitoso, il 26 luglio alla Rocca di Castiglione del Lago irrompe Piero Pelù che porterà tutta la sua storia di musica rock affiancato da una band rinnovata, i Bandido, tra i classici del suo repertorio, da solista e da frontman dei Litfiba. E ancora, il 29 agosto al Barton Park di Perugia Francesco De Gregori sarà in concerto nell’ambito delle celebrazioni per Piazzoli: il cantautore proporrà i brani con cui ha segnato la storia della musica italiana. Per tutti i concerti le prevendite sono aperte nei punti vendita abituali, con informazioni e contatti sul sito www.mooninjune.it.

Sofia Coletti