Meraviglie a Spoleto: per la prima volta si aprono i percorsi panoramici delle Torri della Rocca Albornoz

Una grande novità nel segno dell’arte e della bellezza. Da sabato primo giugno aprono per la prima volta al pubblico i percorsi panoramici della torri della Rocca Albornoz di Spoleto (foto): grazie a visite guidate su prenotazione, i visitatori potranno camminare sulla sommità delle torri lungo un suggestivo percorso che attraversa cunicoli e antiche carceri e raggiunge le viste mozzafiato che abbracciano l’intero territorio spoletino e ammirare monumenti e paesaggi raccontati da appositi strumenti. L’intervento, reso possibile grazie ai finanziamenti del Ministero della Cultura nell’ambito dei “Grandi progetti beni culturali” e dell’Unione Europea, acquisiti attraverso Regione e Comune, permetterà di passare da una torre all’altra attraverso gli antichi camminamenti militari per accedere all’interno di ambienti dove, grazie a video e materiale didattico, il pubblico entrarà in contatto con la storia della Rocca e conoscerà le attività che si sono alternate tra le sue mura nel corso dei secoli. Oltre a esplorare ambienti mai aperti al pubblico prima d’ora, i percorsi delle Torri raccontano la vita in Rocca al tempo della sua costruzione a metà del Trecento e quella dei carcerati rinchiusi tra XIX e XX secolo, ma anche la storia della Via Flaminia e di quanti l’hanno attraversata nei secoli. Oltre ai percorsi delle Torri, il primo giugno aprirà anche, con libero accesso, lo spazio del Malborghetto, un nuovo giardino pubblico attrezzato per spettacoli e giochi.

Grazie a Sistema Museo, i camminamenti delle Torri si potranno visitare in gruppi di massimo 13 persone, per una durata di circa un’ora. Le visite si tengono il venerdì alle 17, sabato, domenica e festivi alle 10, 12, 15 e 17 con prenotazione alla mail. [email protected]. Biglietti da 8 a 15 euro. C’è anche la possibilità di prenotarsi per altri giorni e orari scrivendo a: [email protected]