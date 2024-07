Mencaroni: "Più difficile la ricerca del personale"

Per Giorgio Mencaroni (nella foto), presidente della Camera di commercio dell’Umbria: "s’aggrava in Umbria, di anno in anno, il problema della difficoltà delle imprese di trovare il personale di cui hanno bisogno". Lo sottolinea commentando la rilevazione del sistema Excelsior. "Guardando ai dati di luglio 2024 e a quelli dei mesi precedenti - afferma Mencaroni in una nota -, siamo in una forchetta tra il 55% e il 58% delle assunzioni programmate che vengono considerate di difficile reperimento. E la scarsità è ormai endemica, sia negli anni di maggiore sviluppo sia nei momenti, come quello attuale, di rallentamento della crescita economica a causa degli alti tassi di interesse e dell’impatto sul commercio internazionale delle varie crisi geopolitiche in atto".