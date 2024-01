Memorial Sulpizi-Giulietti. Quando lo sport sa unire

Nel segno dello sport il ricordo di Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti, figure assai conosciute per contribuito alla crescita del movimento sportivo di Bastia. Ha riscosso successo la dodicesima edizione del torneo nazionale memorial Tomasso Sulpizi – Giorgio Giulietti che è andato in scena nei comuni di Bastia Umbra, Assisi, Cannara e Torgiano: ha visto arrivare in Umbria grazie all’impegno dell’associazione dilettantistica Bastia Volley 24 squadre di pallavolo giovanile provenienti da tutta Italia, da Treviso a Brindisi, da Piacenza a Napoli.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni, con le famiglie Sulpizi e Giulietti che hanno omaggiato le squadre vincitrici con trofei. Nella categoria under 14 femminile la vittoria è andata alle campane della Fiamma Torrese (Napoli) che hanno superato al tie-break il Volley Silea (Treviso. Nella categoria under 16 femminile trionfo per le venete del Volley Silea (Treviso) superando San Giorgio Volley Piacenza; terzo posto per la squadra locale del Volley Giovanile Assisi. Nella finale under 18 femminile successo per la Pallavolo Firenze Ovest contro l’Ambra Cavallini Pontedera (Pisa); terzo posto per la Bastia Volley. Premi individuali: Gaia Pernice (Torre A. Napoli), Carolina Fabiano (Silea TV), Martina Langella (Torre A. Napoli), Maddalena Salamon (Silea TV); Virginia Lunardini (San Giorgio PC), Adele Coletto (Silea TV), Letizia Cordani (San Giorgio PC), Giulia Piaser (Silea TV); Brenda Maria Cardenas (Firenze), Vittoria Querci (Firenze), Carlotta Pagliazzo (Pontedera), Siria Pepi (Firenze).