"Memorial grave perdita"

TERNI IL coordinamento di Forza Italia "esprime il proprio profondo rammarico per l’annullamento del Memorial D’Aloja, evento internazionale di grande prestigio per il mondo del canottaggio, che ha sempre rappresentato un’importante vetrina per il territorio ternano e per il bacino di Piediluco". "La Giunta Bandecchi avrebbe potuto gestire diversamente la tempistica dei lavori – continua – , trovando una soluzione che consentisse il regolare svolgimento della competizione. Sarebbe stato possibile, ad esempio, adottare una pianificazione in due fasi, in modo da non compromettere un evento che da anni porta a Piediluco atleti e delegazioni da tutto il mondo".