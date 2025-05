Memorial “Coscioni“. Via alla “cinque km“

ORVIETO – Taglia il traguardo delle quindici edizioni il memorial “Luca Coscioni“, la manifestazione di atletica leggera intitolata alla memoria del giovane ricercatore orvietano malato di Sla, scomparso nel 2006 a soli 38 anni, che si tiene oggi a Ciconia. L’iniziativa è organizzata dall’Atletica Libertas Orvieto in collaborazione con la Federazione italiana di atletica leggera, l’associazione Luca Coscioni, il patrocinio del Comune di Orvieto e del Comitato regionale del Coni Umbria. Appuntamento alle 10 in località la Svolta per la partenza della gara dei cinque chilometri su strada che quest’anno è valida per il titolo regionale Assoluti e Master. Centodieci gli iscritti che prenderanno parte alla corsa che attraverserà via della Svolta, ponte Pertini quindi il tratto della complanare per poi proseguire lungo il ponte dell’Adunata, via dei Tigli e concludersi con l’ingresso sulla pista dello stadio “Luigi Muzi“. "L’auspicio è di poter tornare presto a organizzare sulla nuova pista del Muzi il meeting di atletica leggera in ricordo di Luca Coscioni come negli anni scorsi", ha detto Carlo Moscatelli consigliere regionale di Fidal illustrando i nomi dei protagonisti più attesi. Nutrita la presenza degli atleti della Libertas Orvieto, ben 22, tra cui spiccano il vicecampione italiano Master di 5 chilometri su strada, Gabriele Frescucci, Alessio Buraccioni, fresco recordman italiano a Berlino della competizione di fitness estremo Hyrox, Lorenzo Ricci, vincitore della Maratona delle Acque 2025, e il kenyano Bonface Njiru. Tra gli “ospiti“ riflettori accesi su Omar Fiki, campione italiano Cross 2025, Emanuele Fadda, Umberto Persi. Tra le le donne occhi puntati su Silvia Tamburi e Laura Biagetti.