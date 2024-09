"Medicina narrativa e stress post traumatico". Prorogate le iscrizioni

Proroga della scadenza per l’iscrizione alla prima edizione del corso di formazione promosso dall’Università per Stranieri “Medicina narrativa e stress post-traumatico“, realizzato nell’ambito del Progetto Fenice e finanziato dal Bando Ricerca Sisma 2016. Gli interessati avranno tempo fino al 23 settembre, ore 13, per presentare la domanda. Il corso, della durata di 20 ore, si svolgerà al DigiPASS di Norcia con una formula part-time, con lezioni programmate nei fine settimana (venerdì e sabato) dal 4 al 26 ottobre (tutto gratuito).