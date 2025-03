Maxiaumento del capitale sociale

TERNI Aumenta da poco più di 300mila euro a un milione e mezzo il capitale sociale di FarmaciaTerni, le farmacie comunali. "L’operazione di aumento del capitale sociale delle farmacie comunali di Terni – spiega la società – rappresenta il punto d’arrivo di un piano industriale, redatto nel 2019 e caratterizzato da una crescita dei risultati, anno dopo anno, che ha consentito all’azienda di distribuire utili al Comune di Terni per oltre due milioni e settecento mila euro e di accantonare a riserve risorse significative. Grazie a queste riserve, oggi è stato possibile elevare il valore del capitale dell’azienda, dagli attuali 323.658,71 fino a un milione e mezzo di euro, attraverso la trasformazione di queste riserve in capitale sociale". "Con l’aumento gratuito - continua FarmaciaTerni – , la società intende vincolare stabilmente i mezzi propri (riserve) al finanziamento dell’attività sociale, e di rafforzare la capacità di espandere gli investimenti. Tale crescita dovrebbe accompagnarsi con un aumento delle fonti di finanziamento, aventi caratteristiche di lungo periodo e coerenti con il profilo di passività consolidata. L’incremento del cosiddetto “capitale paziente” rappresenta quindi, oltre che un miglioramento di tutti gli indicatori di struttura, e dell’indice di indipendenza finanziaria anche un forte segnale della visione di lungo termine della società e della sua capacità di generare aumenti del valore della stessa". L’amministratore unico Alessandro Virili sottolinea la "maggiore solidità patrimoniale, in funzione di un aggiornamento e un rafforzamento delle dinamiche di crescita, del volume d’affari e della redditività. Per il direttore generale Nicola Nulli Pero "l’aver centrato questo ambizioso obiettivo, rappresenta il coronamento di un percorso, fatto di impegno, spirito di team da parte di tutti i collaboratori, e professionalità"