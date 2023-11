Maxi-rapina, terrore in banca . Sequestrati clienti e dipendenti. Portati via oltre 40mila euro

Li hanno minacciati con un punteruolo, quindi li hanno immobilizzati utilizzando delle fascette. Hanno, quindi, atteso che la cassa si aprisse, per ripulirla e fuggire con un bottino di circa 40mila euro. È quanto avvenuto ieri mattina, a Ellera, frazione di Corciano, dove in due, con il volto coperto, sono entrati in banca, la Mps, armati e hanno bloccato sei dipendenti e un cliente, prima legati quindi costretti a entrare in una stanza. E attendere, come hanno fatto loro, finché la cassa a tempo non si è aperta. All’incirca, secondo quanto ricostruito, 45 minuti, l’intervallo della pausa pranzo in pratica. Una volta avuto accesso alla cassa, i banditi hanno preso il contante e se ne sono andati, allontanandosi prima a piedi, quindi, presumibilmente con un’auto che era pronta ad attenderli per portarli lontano. Se con qualcuno a bordo a fare da autista o meno saranno le indagini a chiarirlo eventualmente. Circa 40mila euro, come detto, l’ammontare dei soldi racimolati. Sull’accaduto indaga il personale della squadra mobile, intervenuto quando dipendenti e cliente sono riusciti a liberarsi dalle fascette e a dare l’allarme. A quel punto era già passato diverso tempo, sia dall’arrivo dei rapinatori che dalla loro fuga. Un tempo sufficiente a far prendere loro il vantaggio necessario a far perdere, almeno per il momento, le loro tracce. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del gabinetto di polizia scientifica, alla ricerca di eventuali tracce lasciate dalla coppia di malviventi, elementi che potranno eventualmente contribuire agli approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a verificare se il colpo messo a segno a Ellera possa avere o meno analogie con altre rapine analoghe avvenute non solo nel perugino. In questo senso potrebbero essere utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali potrebbero arrivare particolari decisivi. Le rapine, come rilevato anche dal procuratore generale Sergio Sottani nella relazione inviata per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, nell’ultimo anno sono in aumento come i furti. Un fenomeno che spesso è riconducibile a un pendolarismo criminale che conduce fino a fuori regione.