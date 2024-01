Matteo Santoni, 50 anni, candidato sindaco per Alternativa Popolare

BASTIA UMBRA – Matteo Santoni, 50 anni, bastiolo da diverse generazioni, sposato, una figlia, consulente finanziario: sarà il candidato sindaco per Alternativa Popolare alle elezioni del prossimo giugno, ieri la presentazione alla presenza di Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di AP, insieme ai responsabili provinciale e regionale Cristian Brutti e Riccardo Corridore, che sarà candidato alla presidenza della Regione Umbria. "A Bastia è necessario riprendere il rapporto con i cittadini che in questi anni si è interrotto, per andare incontro alle esigenze dei cittadini - ha detto Santoni che negli ultimi due anni ha guidato la pro loco Bastiola e che in precedenza era stato nella lista civica Bastia Popolare, che sostiene l’amministrazione in carica -. Le scelte non vanno calate dall’alto che, a Bastia, si sono rivelate sbagliate, con i cittadini che protestano per i disservizi, le soluzioni improvvisate". "Occorre fare una politica concreta, che possa mantenere le promesse fatte ai cittadini; ripartendo dalla base, dalla gente che parlava di politica, e amministrare con un buon padre e una buona madre di famiglia – ha spiegato Bandecchi in un auditorium Sant’Angelo affollato -. Una politica in cui la gente sia una parte attiva, no la politica dei ‘padroncini’. Alternativa Popolare non è nè di destra né di sinistra: andiamo dritti per risolvere i problemi".

Maurizio Baglioni