Sergio Mattarella a Perugia. Il capo dello Stato all’università per Stranieri: “Italia paese aperto e accogliente”

10:35

In regalo a Mattarella un libro sulla storia di Perugia

Prima dell'inizio della cerimonia, il presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza degli studenti e una del personale tecnico-amministrativo. Mattarella si è successivamente recato nella Sala Goldoni per firmare il libro d'onore degli ospiti, per poi ricevere da parte del rettore De Cesaris, a nome della comunità accademica, un dono in segno di gratitudine per la visita (una copia anastatica dell'edizione originale del 1907 del libro di Raniero Gigliarelli sulla storia di Perugia). Per la visita del presidente Mattarella è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, anche con i tiratori scelti posizionati sui tetti.