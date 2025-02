Città blindata, ecco le misure per la sicurezza

PERUGIA – Piazza blindata e misure di sicurezza rigorose per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa mattina verranno infatti adottate misure di sicurezza stringenti che riguardano sia l’ordine pubblico che il traffico nella zona di piazza Fortebraccio, area che è un importante snodo per il traffico cittadino diretto verso il centro storico e verso la zona della stazione per chi proviene dal territorio a nord del capoluogo.

Nell’area della piazza si attende un consistente afflusso e, per prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’incolumità delle persone, è stata adottata l’ordinanza sindacale numero 263/2025 che dalle 8 alle 14 dispone: il divieto di detenzione di oggetti/attrezzature ingombranti, contundenti o pericolosi (tra i quali, ad esempio, contenitori di vetro o metallo, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino e altre sostanze urticanti). Quindi il divieto di detenere animali, anche condotti al guinzaglio; il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine per i titolari di attività commerciali (come pubblici esercizi ed esercizi di vicinato) che si affacciano sulla piazza. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti per le violazioni alle ordinanze comunali, la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro. Ci saranno anche limitazioni importanti per il traffico durante la visita e dunque chi è abituato a transitare da quelle parti, dovrà organizzarsi per percorsi alternativi.