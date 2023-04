Masso sulla strada 79 Sono iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del costone che sovrasta la Sp 79 Ternana da dove, il 20 marzo, è caduto un masso in località Mazzelvetta, fra Marmore e Piediluco. L’intervento è stato avviato dalla Provincia in tempi molto rapidi grazie al reperimento urgente di fondi per 200mila euro per ridurre al minimo gli inconvenienti a residenti e automobilisti. I lavori consistono nell’installazione di barriere di protezione e reti paramassi su un fronte di circa 40 metri di lunghezza individuato a seguito delle ispezioni geologiche dei giorni scorsi. Per motivi di sicurezza la Provincia aveva prontamente disposto la chiusura della Sp 9 Ternana (km 22+250) che rimane tuttora chiusa anche per consentire l’esecuzione dei lavori, la cui conclusione verrà definita nei prossimi giorni insieme alla ditta incaricata. La Provincia ha installato la necessaria segnaletica stradale per indicare la chiusura del tratto e i percorsi alternativi. Entro domani la cartellonistica verrà ulteriormente potenziata e aggiornata per rendere le indicazioni ancora più puntuali, anche in vista della Pasqua e dell’affluenza di turisti alla Cascata delle Marmore e a Piediluco. A tale proposito è già stata inviata richiesta di aggiornamento anche delle info di Google Maps.

Per fornire maggiori informazioni ai residenti e coinvolgerli nelle scelte, la Provincia, con la pro loco, ha indetto un’assemblea pubblica per domani alle 17 ai locali del Molo 21 a Piediluco. Saranno spiegate le ragioni della chiusura della strada, le modalità di intervento sul costone e i provvedimenti assunti sul tratto viario.