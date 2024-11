Massimo Ranieri, cresce l’attesa a UmbriaForum “Tutti i sogni ancora in volo” in scena al PalaTerni

Sono rimasti solo pochi biglietti per il grande Massimo Ranieri (nella foto), che domani alle 21 porta sul palco del PalaTerni, per il progetto Umbria Forum, l’attesissima tappa umbra del suo nuovo show, “Tutti i sogni ancora in volo”, che sta conquistando i più prestigiosi teatri italiani. Sempre più punto di riferimento per i grandi artisti nazionali, l’Umbria Forum sarà la cornice perfetta per accogliere uno spettacolo straordinario che lo stesso Ranieri definisce "un riassunto della mia vita". Ideato e scritto con Edoardo Falcone, il concerto-spettacolo è infatti un viaggio tra canto, recitazione e danza nel quale Ranieri condivide con il pubblico racconti inediti, sketch divertenti e i suoi brani più amati, in un percorso che mescola ricordi, sogni e un profondo legame con la tradizione musicale italiana. Non mancano, ovviamente, i suoi successi storici, come “Perdere l’amore“, “Rose rosse“ e “L’Istrione“, insieme a nuovi brani (come “lettera al di là del mare“) tratti dall’album “Tutti i sogni ancora in volo“, titolo anche del suo libro autobiografico e tratto da un celeberrimo verso di ’Perdere l’amore’. Ranieri, affiancato da una band di musicisti inedita, ha costruito una scaletta che riflette ogni aspetto della sua carriera e della sua anima artistica, per uno show di grande intensità ed emozioni.

Il cartellone di UmbriaForum prosegue il 20 dicembre con “We All Love Ennio Morricone“, un tributo al Maestro Morricone, con l’orchestra ViVas! Terni diretta dal Maestro Marco Gatti, e un repertorio di colonne sonore indimenticabili e il 23 con “A Christmas Carol Musical“ che rilegge il classico di Dickens in un musical con 20 artisti. Tra le novità, il 4 aprile c’è Francesco Gabbani, al PalaTerni per la quarta tappa del suo nuovo tour. Prevendite su www.vivaticket.com e www.ticketone.it.