Massimo Giletti indagato dopo la querela del boss Graviano. ‘Viviamo in un paese al contrario’

Terni, 4 agosto 2023 - Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, indagato per diffamazione dalla Procura di Terni in base alla denuncia del boss mafioso Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere ternano di vocabolo Sabbione.

“Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all'incontrario, ma ormai non mi stupisco piu' di nulla", così Massimo Giletti all'Agi. A querelare Giletti, insieme alla giornalista Sandra Amurri, sarebbe stato appunto Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere di Terni dove sta scontando diversi ergastoli per mafia. Il fascicolo sarebbe poi stato secretato.

La notizia del procedimento è stata anticipata da EtruriaNews. Nel corso della trasmissione 'Non e' L'Arena' in onda su La 7 Giletti aveva intervistato Salvatore Baiardo, considerato uomo dei Graviano, che “annuncio'” l'arresto di Matteo Messina Denaro.

Intanto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini esprime la sua solidarietà al giornalista: “"Massimo Giletti indagato dopo la querela del boss Graviano: sarebbe sotto inchiesta per diffamazione. Tutta la mia solidarietà' e vicinanza a Massimo, uomo e giornalista libero. L'auspicio di tanti è che possa avere voce e spazio sulla televisione pubblica".