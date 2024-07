Martedì primo consiglio comunale ’operativo’

GUALDO TADINO - Si terrà martedì alle 17,30 il primo consiglio comunale “operativo”. La convocazione ad opera della presidente Flavia Guidubaldi vede all’ordine del giorno la presentazione delle linee programmatiche del terzo mandato del sindaco Massimiliano Presciutti. Quindi gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, l’elezione dei rappresentanti comunali in seno al comitato direttivo del Museo Regionale dell’Emigrazione, l’individuazione degli organismi collegiali ritenti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali. Ci sono poi i lavori di riqualificazione energetica della piscina comunale e quelli di adeguamento e efficientamento energetico dell’edificio pertinenziale all’impianto sportivo “Fra Mauro” inaugurato a gennaio. Infine, 4 interrogazioni delle minoranze (gruppi consiliari Rifare Gualdo e Forza Italia) su: sicurezza delle vie del centro, ripresa dei lavori di adeguamento sismico della primaria D. Tittarelli, lavori di ricostruzione della primaria G. Rodari di Cerqueto, possibilità di frequentare i centri estivi da parte di bambini con disabilità.