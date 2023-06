Martedì pomeriggio la ’Fiera del Lavoro’

TERNI Martedì al PalaSì dalle 15 alle 19 si svolgerà la “Fiera del Lavoro“ che chiude il ciclo, iniziato a marzo, del progetto della Provincia, finanziato da Upi nazionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a mettere in campo azioni concrete per accorciare il gap fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i giovani a coltivare passioni e competenze. L’iniziativa sarà come sempre incentrata sull’incontro fra chi offre e chi cerca lavoro, in particolare Neet e inoccupati, dando la possibilità di colloqui sul posto. La “Fiera“ si è già svolta a Narni, Orvieto e Amelia.