Martedì l’ultimo saluto a Ennio. La comunità si stringe alla famiglia

Violenza sessuale dopo una serata in discoteca a Perugia. La polizia ha fermato due cittadini albanesi e arrestato un terzo loro connazionale perché trovato in possesso di una pistola e di oltre due etti di cocaina. Il fermo è stato eseguito nella giornata di ieri a carico di un 69enne e di un 33enne. La vittima ne ha 19. Secondo quanto ricostruito, al termine di una serata in un locale della periferia di Perugia, mentre la ragazza cercava un passaggio per tornare a casa, sarebbe stata avvicinata dal 69enne che si sarebbe offerto di contattare un taxi. Con la scusa di non avere il cellulare, avrebbe convinto la donna a seguirlo a casa sua, non distante dal locale. Nell’appartamento, secondo il racconto della ragazza, c’erano tre persone tra cui il 33enne destinatario del fermo che con il 69enne avrebbe abusato della ragazza. La vittima, riferisce la questura, ha dichiarato di essere stata anche costretta a fare uso di cocaina. Dopo la violenza è andata in ospedale dove è stato attivato il protocollo “Codice Rosa“. La giovane donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. A seguito della querela sporta dalla vittima, il personale della squadra mobile, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ha effettuato una perquisizione nell’abitazione dove si sarebbe consumata la violenza sessuale e dove è stata sequestrata cocaina per un peso di 6,35 grammi e hashish per 17,90 grammi, rinvenuto anche un un bilancino di precisione. Sono intervenuti anche gli specialisti del Gabinetto provinciale di polizia scientifica che hanno proceduto ad effettuare i rilievi e a repertare le tracce biologiche riferibili alla violenza sessuale denunciata. La perquisizione è stata estesa a un altro appartamento, utilizzato da uno dei soggetti verosimilmente presenti nelle fasi della violenza, anch’egli cittadino albanese, di 24 anni. In questa abitazione sono stati rinvenuti oltre due etti di cocaina, 19.530 euro in banconote di diverso taglio e una pistola Beretta calibro765 con 5 colpi all’interno del caricatore. Per questo motivo è stato arrestato. Tutti e tre gli indagati si trovano nella casa circondariale di Capanne.