Marsciano “vola“ sul fanalino di coda

BIZZAGLIA POMEZIA 0

FAIL GROUP MARSCIANO 3

(22-25, 10-25, 17-25)

POMEZIA: Miliani 13, Avellini 10, Parra 4, Prete 2, Michelessi 1, Miulli, Rinaldi (L1), Ruani 8, Bernardis 2, Evangelista, Bellagamba, Testa, Lucca (L2). N.E. – Evangelista, Pilla. All. Piero Camiolo.

MARSCIANO: Ndulue 17, Carboni A. 12, Pierini 10, Santi 7, Santocchia 4, Volpi 2, Fagioli (L1), Brunori 7, Scanu 1, Carboni L., Cornacchini, Chiattelli, Martinoli (L2). N.E. – Chiaraluce. All. Gian Paolo Sperandio.

Arbitri: Giovanni Cancellu e Laura Fois.

POMEZIA (RM) - Chiude bene l’anno la Fail Group Marsciano che pare aver trovato la continuità di rendimento in serie B2 femminile e che fa il pieno in trasferta. È filato via tutto liscio contro il fanalino di coda Bizzaglia Pomezia che ha combattuto praticamente solo nel primo set. Dopo una brutta partenza le padrone di casa hanno recuperato e sorpassato (21-20), smarrendosi però nel finale. Alla ripresa le ospiti hanno scavato il solco (3-8), una Ndulue imprendibile ha spinto al raddoppio. Terza frazione equilibrata sino al 15-15, il muro delle umbre ha messo i sigilli alla gara.