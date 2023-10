Mario e Gina festeggiano 70 anni di matrimonio

Nozze di Titanio per Mario Marsili e Gina Fiorucci, una coppia insieme da 70 anni nella loro casa di Soccorso di Magione. Convolati a nozze il 10 ottobre 1953 Mario e Gina festeggiano le nozze di Titanio, uno di quei traguardi riservati a pochi, pochissimi fortunati. Mario e` nativo di Torricella e l’amore per il lago Trasimeno e` sempre presente nei suoi ricordi e nei suoi racconti. Si trasferisce a Mantignana dove compra il suo Podere e lì incontra la sua Gina. Poi la partenza per la guerra ma con la promessa di Mario che al suo ritorno si sarebbero sposati come poi accadde quel 10 ottobre del 1943 Mario e Gina. Gli sposi si trasferiscono dopo poco a Soccorso di Magione che diventa, a tutti gli effetti, il loro paese. Mario lavora per anni come muratore e Gina apre una lavanderia. "Di fronte a un legame di cosi` grande amore – è il commento dei loro cari -, di cosi` profondo rispetto reciproco, ci si può solo inchinare".