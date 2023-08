Mario Draghi in vacanza tra nipotini, spesa e Palio dei Terzieri

CITTÀ DELLA PIEVE – Il mare a luglio, la tranquillità della campagna umbra in agosto, condita da qualche impegno professionale ma soprattutto dalla presenza dei figli e dei nipotini: così sta scivolando via la prima estate normale di Mario Draghi, dopo le ultime due trascorse a Palazzo Chigi. Da una ventina di giorni l’ex premier ha raggiunto, assieme alla moglie Maria Serenella Cappello, il casolare di Città della Pieve, che di fatto per la coppia è diventato una residenza effettiva al pari di quella romana. Le giornate pievesi di Draghi sono state sempre caratterizzate dalla riservatezza mescolata alla vita di paese e anche in questi giorni - stando ai racconti della gente - non è stato difficile incontrare il presidente a fare spesa nei negozi del centro storico o in qualche supermercato delle frazioni più vicine. E qualche sera fa, come accade ormai da anni in occasione della festa, si è concesso con tutta la famiglia una cena presso una delle taverne del Palio dei Terzieri, in questa occasione ha avuto modo di assaggiare i piatti del Casalino.