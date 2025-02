Marinelli (Uil): "Stabilizzare il personale Ata"

PERUGIA - "Negli ultimi otto anni, a fronte di 166.849 posti disponibili per il personale Ata, i governi che si sono succeduti hanno autorizzato appena 78.583 assunzioni: solo il 47%. In Umbria, il personale a tempo determinato è passato da 404 nel 2015/16, a 860 nel 2022/23, Il dato evidenzia come la gestione degli organici si traduca in tagli alle risorse delle scuole, lasciandole prive del personale necessario". A spiegarlo è la segretaria generale della Uil Scuola Umbria, Lucia Marinelli, commentando i dati del dossier Uil Scuola che analizza lo storico delle assunzioni Ata dal 2016 al 2024. Una gestione inaccettabile che - dice Marinelli - deve essere corretta con interventi mirati e strutturali. Ogni anno, migliaia di posti restano scoperti, mentre il personale ATA, che rappresenta la spina dorsale delle scuole italiane, è costretto a operare in condizioni sempre più difficili e con carichi di lavoro insostenibili - sottolinea la Marinelli. Il sistema di calcolo dell’organico - ricorda la segretaria generale - continua a basarsi su una serie di parametri numerici che non riflettono la realtà delle scuole, come il numero di sedi, il numero di studenti e quelli con disabilità. Questo provoca evidenti difficoltà nelle istituzioni scolastiche: migliaia di plessi con un solo collaboratore scolastico, compiti amministrativi sempre più complessi che spesso superano i limiti contrattuali, come l’utilizzo di Passweb, assistenti tecnici del primo ciclo senza un profilo definito per le loro mansioni, che operano in modo itinerante in più istituzioni e scuole prive di ex segretari, sostituiti con i consueti incarichi annuali". Come risolvere la questione? "È necessario autorizzare le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili e ampliare l’organico, allo scopo di rendere stabile anche quello aggiuntivo".