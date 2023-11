Marco Lucacci in trionfo. Campione di bodybuilding

Premiati passione e sacrificio. È umbro il bodybuilder che nei giorni scorsi, a Firenze, si è aggiudicato ben due premi

in una competizione internazionale, salendo sul gradino più alto del podio. Marco Lucacci, 53 anni di Bastia Umbra, si è infatti classificato "Mr. Universo C.I.B.B" nella categoria Master 50 e ha vinto il titolo Assoluto. Premi prestigiosi che si aggiungono ai tanti vinti in una lunga carriera, portata avanti con estrema passione.

Oltre ai premi citati, Lucacci si è guadagnato anche la Pro Card, un riconoscimento assegnato ai

professionisti del bodybuilding.

Marco Lucacci è un nome molto noto nell’ambito del coaching applicato alla preparazione atletica, che esercita in un proprio centro fitness e portando avanti un metodo basato sulla motivazione, su come valorizzare al meglio le potenzialità e su piani di allenamento personalizzati. Una carriera sportiva iniziata da giovanissimo come calciatore e approdata quasi per caso al bodybuilding, con un intermezzo nel lancio del peso, prima di iniziare a lavorare in una palestra. Una passione mai interrotta che lo porta a misurarsi ogni volta con numerose sfide.

La prossima è prevista, infatti, per domenica 2 dicembre in Spagna, a Cullera, nei pressi di

Valencia: dove si svolgerà la "Champion’s Cup + Pro Show". Di nuovo un palcoscenico internazionale, che potrebbe riservare a Lucacci qualche altra bella sorpresa.