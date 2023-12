"Marco Franzelli Riceve la Targa Bottelli “Fair Play Giornalismo”"

1Il giornalista Marco Franzelli domani sarà ospite del Panathlon Club Perugia per ricevere la prestigiosa Targa Bottelli “Fair Play Giornalismo” succedendo ad altri famosi giornalisti della televisione e della carta stampata. Alle 16 al Golf Club di Santa Sabina, con ingresso libero, Franzelli presenterà il volume “Sara Simeoni, con Marco Franzelli, Una vita in alto”, vincitore del Premio Bancarella Sport 2023. E’ previsto un collegamento on line con la ex saltatrice. Una biografia precisa, puntuale, interessante per i riferimenti alla musica, agli attori preferiti, alla gastronomia, alle persone conosciute e frequentate, alle sorelle, al fratello, alla mamma e al papà. Un libro che ti fa vedere la Simeoni, come in un documentario ricco di cultura, di storia e di storie descritte con semplicità e spontaneità, ricco anche di simpatici aneddoti.