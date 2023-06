Marco Caprai a “Incontri e dialoghi a Santa Giuliana“

Tornano ad aprirsi le porte della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito per ospitare “Incontri e dialoghi a Santa Giuliana“, il format che si propone di far conoscere le attività di importanti personaggi della società civile, della cultura, della fede, dell’impresa, del volontariato e dello sport che operano nella nostra regione. Con l’obiettivo dichiarato di far riscoprire alla città, dopo la pausa imposta dalla pandemia, la sua storica e meravigliosa sede, il Complesso monumentale di Santa Giuliana, e la sua attività d’eccellenza.

Il prossimo appuntamento è previsto per questo giovedì 8 giugno alle 17.30 quando sarà ospite nelle sale dell’ex storico monastero, Marco Caprai (nella foto), imprenditore agricolo a capo della Arnaldo Caprai, azienda conosciuta in tutto il mondo per la produzione di Sagrantino di Montefalco. La Arnaldo Caprai produce oltre un milione di bottiglie all’anno, per un fatturato di 8 milioni di euro. Durante l’incontro, che sarà coordinato dai giornalisti Giulia Bianconi e Mario Mariano, sono previsti anche gli interventi di Sabina Addamiano, docente universitaria ed esperta di marketing e di Maurizio Del Pinto, cardiologo dello ospedale di Perugia e docente alla facoltà di Scienze della Alimentazione e Nutrizione Umana.

Con l’occasione sarà possibile visitare il complesso monumentale di Santa Giuliana e le sue bellezze culturali e artistiche, con l’ausilio di una guida a partire dalle 17. L’ingresso è libero e aperto a tutti.