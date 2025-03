Marco Bocci presenta il suo libro al Birrificio Flea

Attore (e regista) umbro molto amato e apprezzato dal pubblico, Marco Bocci si conferma anche scrittore di talento. E domani alle 17 è atteso nella Sala Panorama del Birrificio Flea, a Gualdo Tadino, per presentare il suo nuovo libro “Nelle tue mani, nella sua pelle“. "Sarà un evento speciale – dicono gli organizzatori – dedicato agli amanti della lettura, un’occasione imperdibile per incontrare Marco Bocci e trascorrere una serata all’insegna della cultura". L’incontro, gratuito e aperto a tutti, sarà moderato dal giornalista Mario Donnini e cui sarà la possibilità di acquistare copie del libro direttamente nella sale e farle autografare dall’autore. Nato a Marsciano e ancora legatissimo alla sua terra, Bocci è alla terza fatica letteraria, dopo il successo di “A Tor Bella Monaca non piove mai“ e “In provincia si sogna sbagliato“. Torna in libreria con un thriller che indaga l’eros, le relazioni malate e la manipolazione mentale.