Marciapiedi e dissesti. Il Comitato protesta: "Nessuno ci ascolta"

"Vorremmo far presente al responsabile del settore competente, il disdicevole e pericoloso stato del marciapiede che costeggia a salire, la centrale Enel in via Campo di Marte.A tal uopo alleghiamo la foto,ricordando che già in passato avevamo evidenziato la situazione senza ottenere risposta". Così il comitato dei residenti di Progetto Fontivegge. I cittadini segnalano anche altre strade in cui l’asfalto presenta dissesti. Proteste anche per l’incuria del verde che costeggia il marciapiede di via Canali fino al retro dell’edicola di via Angeloni.