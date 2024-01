Marciapiede dissestato e area verde nel degrado. Residenti esasperati

"Vorremmo segnalare per l’ennesima volta, sperando che sia l’ultima, il precario stato dell’ultimo tratto del marciapiede di via Canali verso via Angeloni parallelo al parcheggio di fronte all’Unicredit. Come pure del tratto di verde che li divide,incolto e lercio per i rifiuti che vi vengono gettati. Per non parlare del bordo di travertino sulla curva del marciapiede di fronte alla sede Inps, che manca da almeno 4 anni, segnalato all’assessore Numerini in una sua visita nel quartiere". Così il portavoce di Progetto Fontivegge, Giulietto Albioni.