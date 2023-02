Marcia Perugia-Assisi in notturna I costruttori di pace pronti a marciare

E’conto alla rovescia per l’edizione notturna della PerugiAssisi contro tutte le guerre al grido "In piedi costruttori di pace!". La partenza domani, giovedì 23 febbraio, a mezzanotte, dal capoluogo umbro e arrivo ad Assisi, alle 6, del 24 febbraio, data che segna il secondo anno di guerra in Ucraina. "In occasione di questo tragico anniversario, sentiamo il dovere di organizzare una nuova manifestazione per la pace, in solidarietà con le vittime innocenti di questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare la famiglia umana e il pianeta" sottolineano i responsabili del Comitato Promotore Marcia PerugiAssisi -: Ucraina, ma anche Siria, Yemen, Libia, Iraq, Palestina, Etiopia, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Kurdistan, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Camerun, Burkina Faso, Sahel, Mali, Costa d’Avorio, Niger, Nigeria, Costa D’Avorio, Mozambico, Sahara Occidentale, Afghanistan, Colombia ". I partecipanti alla Marcia PerugiAssisi si incontreranno a Perugia alle ore 21 di domani, nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori per un incontro di riflessione e proposta contro tutte le guerre. A mezzanotte l’accensione delle fiaccole e la partenza dai Giardini del Frontone. L’arrivo è previsto la mattina di venerdì, alle 6, nella Basilica di San Francesco, con i partecipanti che scenderanno alla tomba di San Francesco per un momento di preghiera.