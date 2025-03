“Marathon running day“. Il podismo e i suoi segreti

CITTÀ DI CASTELLO - Tutti d’accordo nel ribadire l’importanza della corsa e nell’occasione sono state affrontate anche le nuove frontiere del podismo fra maratone e benefici per la salute. La sala consiliare del Comune ha ospitato la prima edizione del “Marathon running day“, evento che ha riunito sei professionisti di diversi settori, per una mattinata dedicata al podismo in tutte le sue sfaccettature. Il presidente del Marathon club Luca Martinelli in apertura ha ricordato i benefici personali e sociali che la corsa può portare, sottolineando l’importanza della prevenzione e lo stimolo della solidarietà che può essere incentivata tramite lo sport. A tal proposito Gaetano Zucchini direttore della Caritas ha ringraziato il Marathon per aver devoluto il ricavato della CorriCastello. Il club tifernate vanta molti atleti hanno che hanno oltrepassato le 100 maratone o ultramaratone (gare sopra i 42 km). Roberto Leonardi, responsabile eventi del club tifernate ha spiegato che l’incontro fa parte di una serie di eventi aperti a tutti, per il 25esimo anniversario della società, che cadrà nel 2026. Poi gli interventi degli esperti.