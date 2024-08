Manutenzione stradale. Civica per Bastia chiede lumi

Completare i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, come da piano deliberato a fine novembre 2023, iniziati alla fine di giugno e non ultimati. È quanto chiedono i consiglieri del gruppo consiliare Civica per Bastia, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, che hanno presentato un’interpellanza rivolta al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici chiamati a rispondere in consiglio comunale. I consiglieri di opposizione ricordano che nonostante il cronoprogramma contenuto nel progetto approvato dalla Giunta preveda un tempo di esecuzione di 5 settimane e mezza, i lavori, iniziati alla fine di giugno, hanno interessato solamente via Veneto, via Firenze, via San Rocco e via Sofia dove, a tutt’oggi, gli interventi non sono stati completati stante, quanto meno, la manca della segnaletica orizzontale prevista espressamente dal computo metrico per ogni microfase. Il termine per l’ultimazione dei lavori, secondo quanto risulta dagli atti, sembrerebbe abbondantemente scaduto. Degli Esposti e Raspa evidenziano che la viabilità oggetto dei lavori eseguiti risulta abbastanza articolata dal punto di vista delle intersezioni e che l’assenza della segnaletica a terra degli attraversamenti pedonali, annunciati dalla sola segnaletica verticale, rappresenta un pericolo specialmente per i pedoni, nonché per chi si trova a transitare con un qualsiasi veicolo. Per questo interpellano sindaco ed assessore competente per conoscere perché i lavori si siano fermati ed i tempi previsti per il loro completamento, se l’impresa appaltatrice ha chiesto la sospensione e se la stessa è stata concessa, chiedendo in tal caso di conoscerne le motivazioni. Se, al contrario, esistano i presupposti per richiedere penali. Inoltre, Degli Esposti e Raspa vogliono conosce i motivi per cui si è proceduto con un stato avanzamento lavori anziché accelerare il completamento dei lavori che, stando al cronoprogramma, per le due microfasi rimaste prevede solamente 6 giornate lavorative per poi procedere direttamente al collaudo ed al saldo dell’intero appalto. Infine, gli esponenti di Civica per Bastia chiedono se sia prevista una verifica degli spessori del tappetino effettivamente posti in opera e della qualità dei materiali impiegati.