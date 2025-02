Manutenzione delle strade. Variato il bilancio

E’ stata approvata con i soli voti della maggioranza (7 favorevoli) e l’astensione della minoranza (3 voti) la variazione alla dotazione di competenza di cassa del Bilancio di Previsione 2025-2027. "Vengono portati in bilancio interventi complessivi di 9.182.951 euro – ha detto la Consigliera Scilla Cavanna – per manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale e regionale. Gli interventi principali con investimento superiore ai 600mila euro vedranno interessate strade regionali e provinciali. La provinciale 208 San Bartolomeo vedrà un investimento di 1.583.381 per la sistemazione della frana di valle così da garantire la circolazione in entrambe le direzioni di marcia. Le Sp 100 di Pistrino, 206 di Montelovesco, 201 di Pietralunga, 205 di Isola Fossara, la 302, la 401 di Ponte San Giovanni, la 318 di Castel del Piano, la 419 di Casacastalda, la 422 di Gualdo Cattaneo, la sp 460 Montemartano e la 476 Norcia saranno interessate dal consolidamento e sistemazione piani viabili.