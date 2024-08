Manutenzione dei fossi: il Comune richiama l’attenzione dei cittadini

GUBBIO – È stata richiamata alla attenzione dei cittadini l’ordinanza in vigore dal 7 aprile 2015, con la quale viene richiamato il rispetto di specifici adempimenti per la salvaguardia e la tutela del territorio e dell’ambiente. In particolare entro il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno è obbligatorio “provvedere alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento”, nello specifico alla sagomatura e ripulitura di quelli di scolo, dei tratti intubati, dei tombini ed i ponticelli dei passi carrabili. Un’ordinanza, questa, che andrebbe seguita ed accompagnata però da adeguati controlli, trattandosi di operazioni fondamentali anche per evitare spiacevoli danni, soprattutto in un periodo in cui i cambiamenti climatici richiedono la massima attenzione nella manutenzione per scongiurare conseguenze più gravi, come quelle del 15 settembre 2022, quando una bomba d’acqua si è riversata nella zona tra il comune di Gubbio e di Cantiano.