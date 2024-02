Manoni si gode il primo blitz esterno dell’Orvietana

L’Orvietana si gode la prima vittoria in trasferta della stagione. Un successo fondamentale sul piano della classifica e del morale. L’1-0 nel derby contro il Trestina ha permesso alla compagine del presidente Biagioli di agganciare il Sansepolcro al sestultimo posto del girone E di serie D. Dieci punti nelle ultime quattro gare e la classifica adesso torna a sorridere, con i biancorossi a cinque lunghezze dalla salvezza diretta. Sul successo del Casini, deciso da un’autorete di Contucci, c’è impressa indelebile la firma di Francesco Manoni, professione centrocampista, adattato da Rizzolo da esterno basso a destra nella difesa a quattro. La mossa azzeccata del tecnico rupestre che ha permesso all’Orvietana di non rischiare nulla da quella parte in fase difensiva, guadagnando qualità in fase di costruzione dal basso. "La prestazione personale – sottolinea Manoni – non conta. L’importante era trovare questa prima vittoria lontano dal Muzi che ci mancava tantissimo. Finalmente ci siamo riusciti e al cospetto di un avversario forte. Mi sono adattato da terzino? Ci mancherebbe altro. Io sono a disposizione del mister e della società per dare il mio contributo per centrare l’obiettivo salvezza. Stiamo dimostrando, partita dopo partita, di essere in crescita e adesso guai a fermarsi". Anche perché domenica ad Orvieto arriverà la Sangiovannese, scavalcata da Ricci e compagni dopo il blitz di Trestina, che ora insegue ad una lunghezza. "Sarà un’altra partita complicata che prepareremo bene come abbiamo sempre fatto. Speriamo di recuperare qualcuno degli assenti. Poi, con questa voglia e concentrazione, potremo toglierci belle soddisfazioni".