Manifesto sui cementifici, il sindaco contro gli ambientalisti

GUBBIO – I comitati ambientalisti con un manifesto ’Miracolo a Gubbio’ tornano ad attaccare i cementifici dopo che il recente studio de La Sapienza di Roma e Cnr, confermando i dati Arpa, ha definito decisamente buona l’aria che si respira nell’eugubino. Questa volta però, contrariamente al passato, il sindaco Filippo Stirati e la vice Alessia Tasso (foto),hanno deciso di replicare in maniera ferma. "Non accettiamo – dichiarano – la ricostruzione complottistica che viene fatta nel manifesto, tesa a screditare l’esito dello studio, la sua serietà e la sua elevata valenza scientifica. Anzitutto lo studio riguardava la qualità dell’aria in senso lato e non esclusivamente l’impatto dei cementifici la cui attività nel periodo preso in esame, è stata ridotta ma certo non assente". In particolare la Cementerie Barbetti ha lavorato per 183 giorni e Colacem per 165. "Sapevamo bene – proseguono – che nel periodo dello studio non sarebbe stato utilizzato come combustibile il CSS" e per questo "da tempo abbiamo annunciato la volontà di proseguire con lo studio".