FOLIGNO Saranno in 250, tra ragazzi e adulti, a partecipare al ‘Duathlon Sprint Città di Foligno’ in programma domenica 30. La manifestazione è organizzata dal Foligno Triathlon Winner, patrocinata dal Comune e dedicata alla memoria di Danilo Pascucci. La competizione – illustrata ieri da Foligno Triathlon Winner, presieduta da Adriano Pelliccia - prevede l’alternarsi di corsa e bicicletta con una prima frazione di corsa, di 5 km, all’interno delle mura cittadine, poi una frazione in bici, di 20 km, e un’ultima frazione di corsa, di 2.5 km, con arrivo in Piazza della Repubblica. Non presenta particolari difficoltà altimetriche ma è caratterizzato da continui saliscendi che porteranno i concorrenti a raggiungere prima la frazione di Belfiore e poi la zona dell’Acquabianca per far ritorno poi verso Foligno. La novità di quest’anno è costituita dallo svolgimento, nella stessa giornata, dalla terza edizione del Duathlon giovanile ‘Città di Foligno’. È stato ricordato anche l’apporto di 70 volontari per garantire il regolare svolgimento della competizione.