Mamma e figlia litigano per le bollette di luce e gas troppo alte: interviene la polizia

Perugia, 18 luglio 2022 - Scoppia una lite tra la madre e la figlia. Motivo del contendere, uso troppo disinvolto da parte della figlia, disoccupata, sull'uso del gas e della corrente. C'è stato bisogno dell'intervento della Polizia. Giunti sul posto, siamo in una palazzina in zona Elce, gli operatori, dopo aver riportato la calma tra le parti, hanno identificato le due donne: la madre è del 1937, la figlia del 1977.



Sentita in merito all’accaduto, l’85enne ha spiegato agli agenti che la lite era scaturita poiché la figlia – senza lavoro – non era attenta ai consumi del gas e dell’energia elettrica e che, anche alla luce del rincaro dei prezzi, aveva difficoltà a sostenere da sola le spese.



Chiarito il diverbio e constatato che c’erano stati precedenti litigi, gli agenti hanno invitato la figlia ad avere un atteggiamento più collaborativo con l’anziana madre.