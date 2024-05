Insulta e aggredisce i genitori: giovane nei guai per maltrattamenti

Assisi, 4 maggio 2024 – Ancora maltrattamenti fra le mura domestiche, stavolta da parte di un ventiseienne nei confronti dei genitori; addirittura schiaffeggiando il padre. Vista la situazione, sulla scorta degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, considerato anche che aveva in precedenza aveva avuto un provvedimento di ammonimento da parte del Questore, il giovane è stato denunciato con l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali; nei suoi confronti è anche scattato l’allontanamento dalla casa dei genitori. Tutto è partito dall’intervento dei poliziotti in un’abitazione da dove era giunta una richiesta di aiuto a causa di una lite in corso.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso il ventiseienne, agitato assai, che tentava di avvicinare il padre minacciosamente. A quel punto gli uomini della Polizia di Stato si sono adoperati per contenerlo ed evitare che la situazione degenerasse. Una volta riportato un minimo di calma, hanno ascoltato i genitori, i quali hanno riferito che, ultimamente, il figlio era solito tenere una condotta provocatoria e vessatoria nei loro confronti. In alcuni casi, come hanno narrato la mamma e il padre, la situazione era degenerata con insulti nei loro confronti e danneggiamenti delle suppellettili presenti nell’abitazione. Il padre ha poi riferito che il figlio, dopo aver insultato lui e la moglie, lo aveva colpiti con uno schiaffo al volto.

Tali comportamenti, hanno indotto le vittime, spaventate dalla condotta figlio, a chiedere aiuto alla Polizia di Stato che, è emerso, in precedenza, con provvedimento del Questore, aveva già emesso il provvedimento dell’ammonimento per il giovane. Visto il delicato complesso della situazione, al termine delle attività di rito, il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

M.B.