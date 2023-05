Maltempo, l’Umbria si salva. Ma l’esperto: “Un maggio così piovoso non si vedeva dal 1811”

Perugia, 18 maggio 2023 – Dieci anni fa, era il 2013, ci fu un altro maggio così piovoso in Umbria. E insieme a quello di quest’anno è certamente quello più ricco di precipitazioni dal 1811 in poi a Perugia. A rivelare i dati è Perugia Meteo che monitora costantemente la situazione delle piogge in Umbria che fin qui – per fortuna – non hanno provocato danni. Questo sta infatti per diventare il mese più piovoso dell’anno fino a questo momento: nei primi 16 giorni del mese è caduta una media di 70/80 millimetri con punte sopra i 100 nel Perugino e tra i 50 e i 60 nell’Assissano, almeno stando ai dati di Lineameteo.it. Così ad esempio sono caduti 100 millimetri a San Marco e 120 a Centova (Perugia), 78 a Gubbio, 70 a Città di Castello, 62 a Castiglione del Lago, 84 a Nocera, 48 a Foligno, 37 a Orvieto, 71 a Terni e 63 millimetri ad Assisi. Fin quei siamo circa a 300 millimetri dall’inizio dell’anno. A beneficiarne sono prima di tutto i corsi d’acqua, così come il Trasimeno che recupera lentamente sullo zero idrometrico. Nelle prossime settimane anche le falde e i pozzi che servono le abitazioni e le attività economiche ne beneficieranno, facendo pensare a un’estate meno complicata del solito dal punto di vista delle riserve idriche. Basti ricordare che la diga di Montedoglio da gennaio è crescita di alcuni metri. Poi c’è anche la questione del caldo: per chi lo avesse dimenticato l’anno scorso dal 10 maggio in poi e fino alla fine del mese, in pianura si viaggiava costantemente fra i 28 e i 30 grradi, con un paio di giorni che si è volati a 33/34. Ora queste perturbazioni mantegono le temperature più fresche, sotto-media, con massime che arrivano difficilmente a 20 gradi.

Intanto le previsioni di Umbria Meteo dicono che oggi ci sarà prevalenza di sole soprattutto sull’Umbria centro settentrionale, mentre sul sud, specie sud ovest, formazione di nubi spesso cumuliformi con possibili locali rovesci od isolati temporali pomeridiani.

Domani ancora prevalenza di sole, soprattutto al mattino, debolissima instabilità atmosferica nel pomeriggio con formazione di nubi a ridosso dei rilievi montuosi con possibili isolati, brevi rovesci in Appennino e sud regio ne. Temperature in ulteriore, lieve aumento nei valori massimi. Restano incertezze per il week end: potrebbero tornare pioggia e maltempo, ma gli esperti hanno ancora bisogno di qualche ora per le conferme.