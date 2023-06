Maltempo, stop ai treni fra Terni e Giuncano

Terni, 3 giugno 2023 La circolazione ferroviaria è stata precauzionalmente sospesa tra Terni e Giuncano per la presenza di detriti sulla linea, dovuta a piccoli smottamenti del terreno provocati dall'ennesima ondata di maltempo che nel primo pomeriggio si è abbattuta sul territorio ternano.

Trenitalia ha attivato dei bus sostitutivi tra Terni e Spoleto, per superare le difficoltà ferroviarie e consentire la prosecuzione del viaggio. Previsti possibili ritardi per Intercity e treni regionali. L'acquazzone si è abbattuto con particolare intensità anche nella zona di Rocca San Zenone. Segnalate ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto ritenendo comunque la situazione ampiamente sotto controllo, situazioni di difficile praticabilità di alcune strade per la presenza di fango e detriti.