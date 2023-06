Maltempo in Umbria. Bomba d’acqua su Assisi e due famiglie evacuate nel Perugino

Perugia, 23 giugno 2023 – Dopo un assaggio d’estate è tornato il maltempo, che ha flagellato la zona di Assisi, dove si è allagato anche il reparto di radiologia, abbattendosi sul Perugino. La bomba d’acqua si è verificata nell’area di montagna compresa tra Pian della Pieve, zona Ponte Grande, Santa Maria di Lignano, Tre Fossi, Porziano e Costa di Trex.

Bomba d’acqua su Assisi, la situazione La forte perturbazione, improvvisa e violenta, si è scatenata intorno alle 19. Ha colpito inizialmente la parte in collina del Comune, soprattutto le località Ponte Grande e Pian della Pieve. Vista la gravità del fenomeno, il comando dei vigili del fuoco ha subito dirottato quasi tutte le partenze sul luogo dell'intervento. Il torrente Tescio si è ingrossato molto a causa della pioggia insistente soprattutto in località Ponte Santa Croce e Ponte dei Galli. In tutta l’area stanno lavorando tecnici della Provincia di Perugia, del Comune di Assisi, Vigili del Fuoco e Polizia Locale oltre alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato e assistenza.

Si invitano i residenti a non uscire: il numero da chiamare per le emergenze Il sindaco Stefania Proietti ha convocato il Coc (comitato operativo comunale) nella sede di Piazza del Comune dove si stanno dirigendo le operazioni e raccogliendo le segnalazioni. L’invito è di non percorrere con le auto quella zona, i residenti sono invitati a non uscire, e salire ai piani alti. Massima prudenza quindi e per qualsiasi problema rivolgersi al numero 075/812820. Nocera Scalo, allagamenti e danni: due famiglie evacuate Allagamenti a Nocera Scalo, dove è anche caduta una pianta che ha interrotto la Flaminia in prossimità del passaggio a livello. È esondato il Topino in località Ponte Rio di Valtopina e due famiglie sono state evacuate. Sempre nella zona di Nocera scalo è stato recuperato un camper parcheggiato nel piazzale dello stabilimento causa allagamento. Nella stessa zona, l’esondazione del Topino ha portato via una roulotte e una cisterna di gasolio andando a fermarsi sotto al ponte della ferrovia e interrompendo la linea Roma - Ancona. Sul posto Vigili del fuoco di Gaifana, sindaco di Valtopina e il tecnico delle ferrovie. Orvieto, case isolate e sottopasso ferroviario allagato Copiose precipitazioni accompagnate da grandine hanno interessato anche il territorio di Orvieto causando allagamenti e cadute di rami. La situazione più complessa è stata registrata nella zona industriale di Fontanelle di Bardano. "Le canalizzazioni delle acque hanno provocato il sollevamento dei coperchi della fognatura con fuoriuscita di acqua che si è infiltrata sotto il manto stradale e si è riversata nel sottopasso ferroviario allagandolo per circa 50 centimetri" riferisce ancora il Comune di Orvieto. Alcune attività e abitazioni sono rimaste isolate per circa due ore. Sul posto sono intervenuti i volontari del gruppo comunale della Protezione civile di Orvieto e la situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio. Maurizio Costanzo