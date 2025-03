Maltempo e piene, annullata la discesa in canoa di domenica

CITTÀ DI CASTELLO - A causa del previsto maltempo e delle possibili piene dei fiumi è stata annullata la tradizionale discesa nazionale di Canoa sul Tevere in programma domenica. Lo comunica il comitato organizzatore del Canoa Club Città di Castello parlando "di cause di forza maggiore e non dipendenti dalla nostra volontà – si legge nella del club –. Dispiace dover dare questa notizia però la sicurezza e l’incolumità degli atleti vengono prima di tutto. Nel prossimo fine settimana è previsto, infatti, di nuovo maltempo e abbondanti piogge che potrebbero innalzare il livello del fiume ad un punto tale da non permettere il regolare svolgimento della gara", aggiunge il presidente Nicola Landi. In quest’ultimo mese, dato il maltempo, il riempimento della diga di Montedoglio e la conseguente piena del Tevere, i canoisti si erano adoperati con tanti volontari per ripulire le sponde del fiume al fine di garantire il regolare svolgimento della gara del 23 marzo, "ma la sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto".