Malattia rarissima Via alla ricerca

OTRICOLI Parte da qui la ricerca sulla mutazione del gene piga: l’associazione guidata da una mamma di un bimbo malato ha infatti raccolto i fondi necessari per finanziare il bando Telethon. "Non finiremo mai di dire grazie a chi ci sostiene in questo percorso di speranza", afferma Caterina Boria, presidente dell’associazione Gene Piga Italia odv con sede ad Otricoli, annunciando il via al progetto di ricerca. In Italia sono sette i bambini affetti dalla mutazione del gene piga. Raccolti 7Omila euro. All’Università di Brescia opererà il gruppo di ricerca guidato dal professor Dario Finazzi