Mahmood è la superstar de “L’Umbria che spacca“. Prende il via da Perugia il suo Summer Tour 2024

Colpo grosso per “L’Umbria che spacca“ che annuncia uno dei concerti più attesi dell’estate. E’ quello di Mahmood (nella foto) che proprio da Perugia Inizierà il Summer Tour 2024 che lo porterà nei grandi festival estivi italiani. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio quando il palco dei Giardini del Frontone ospiterà per la prima volta in Umbria il cantante e autore amatissimo nella scena italiana e internazionale con prevendite dei biglietti già aperte da ieri pomeriggio.

Sull’onda del successo strepitoso di “Tuta Gold”, il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo e dopo la certificazione di Disco D’Oro del nuovo album “Nei letti degli altri”, Mahmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo. In attesa di partire il 3 aprile con lo European Tour – 17 date nei club di 10 Paesi europei, molte già sold out – l’artista ha annunciato nuovi appuntamenti del suo Summer Tour 2024, sempre prodotto da Friends & Partners , che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. Tra questi non poteva mancare “L’Umbria che spacca”, festival organizzato dall’associazione Roghers Staff, che è ormai tra le realtà più significative a livello nazionale. Mahmood andrà così ad arricchire il cartellone dell’undicesima edizione, in programma dal 3 al 7 luglio. Il suo nome si aggiunge a quelli già annunciati di Colapesce Dimartino (3 luglio), Fulminacci (4 luglio), Salmo e Noyz Narcos (6 luglio) e La Sad (7 luglio, per la serata pop punk Rebel Sunday ad ingresso gratuito) con biglietti sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati. Il Festival si svolgerà in diversi luoghi della città, con una serie di novità, sia nella programmazione che nelle iniziative sociali.