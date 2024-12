“Magnifica presenza“, dal grande schermo al teatro Lo spettacolo di Ferzan Ozpetek riparte da Spoleto

Riparte dall’Umbria la tournée di “Magnifica presenza“, lo spettacolo di Ferzan Ozpetek che torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. Si va in scena domani alle 20.45 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, nell’ambito della stagione organizzata dallo Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune: Sul palco Serra Yilmaz (storica attrice di Ozpetek, presente in tutti i suoi film), Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, e con loro Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella.

Ozpetek, regista tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con “Mine vaganti“, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi che saranno i protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. La storia è quella di Pietro (interpretato sul grande schermo da Elio Germano) è un giovane che si trasferisce a Roma con l’ambizione di diventare attore. La sua esistenza nella nuova abitazione romana viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia. Compatito dalla cugina Maria, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. La trama, che naviga tra il sogno e la realtà, promette di essere un’esperienza teatrale immersiva ed evidenzia la capacità di Ozpetek di trasportare le sue storie dallo schermo al palcoscenico con maestria e sensibilità. I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222 o acquistare online su www.teatrostabile.umbria.it