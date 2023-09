Magione in Asia col Papa Nel nome di fra’ Giovanni

Magione accompagna Papa Francesco nell’Asia più profonda. È stata infatti donata al Pontefice dall’amministrazione comunale una copia dell’Historia Mongalorum, resoconto del viaggio compiuto da una delle figure più illustri della storia di Magione, il frate esploratore e diplomatico Giovanni da Pian di Carpine (1182 – 1252). Religioso francescano, si recò nel 1245 in Mongolia – su incarico di Papa Innocenzo IV – allo scopo di consegnare al Gran Khan una missiva di pace dello stesso Pontefice. L’iniziativa è legata al viaggio che il Pontefice in questi giorni sta facendo in Mongolia. La pubblicazione è stata accompagnata da una lettera al Papa a firma del sindaco di Magione, Giacomo Chiodini.

"In occasione del viaggio di Papa Francesco – fa sapere il primo cittadino – abbiamo fatto dono al Santo Padre, grazie all’Arcivescovato di Perugia-Città della Pieve, di una copia della “Historia Mongalorum”, dove Fra’ Giovanni descrive in modo minuzioso la corte imperiale fondata da Gengis Khan, nonché i costumi, le abitudini e le tattiche militari di quel popolo che aveva realizzato in quei anni il più grande impero della storia per estensione geografica, arrivando a sfiorare con il proprio esercito addirittura la città di Vienna. Ad accogliere il Papa a Ulan Bator è stato il cardinale Giorgio Marengo, già missionario della Consolata, più volte presente a Magione assieme ad autorità provenienti dalla Mongolia. La sua nomina a cardinale è stata voluta dal Pontefice appena pochi mesi fa. Un grazie speciale a Don Simone Sorbaioli – vicario del vescovo di Perugia Ivan Maffeis e sacerdote di origini magionesi – per il prezioso aiuto fornito per fare in modo che una copia dell’“Historia Mongalorum” arrivasse al Papa accompagnata da una lettera del sindaco".