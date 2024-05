Magione, Fiorini cerca il blitz: "Programma dei cittadini"

Una sfida a tre a Magione, dove a competere per la poltrona di sindaco saranno l’8 e il 9 giugno Massimo Lagetti (centrosinistra), Giacomo Sottili per l’area centrodestra (sostenuto anche dalla Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) ed Elia Francesco Fiorini con la lista Azione Civica. Proprio quest’ultima presentata nei giorni scorsi "affronta temi fondamentali con un programma ben nutrito, nato dalla voce dei cittadini – spiega il candidato Fiorini – Promuove uno sviluppo sostenibile contro l‘espansione urbana indiscriminata; trasparenza e imparzialità soprattutto negli affidamenti dei bandi pubblici; un Consiglio delle Frazioni che dia voce alle problematiche del territorio; la promozione delle eccellenze e dei talenti locali per una nuova cultura civica, ordinata, pulita meritocratica e rispettosa".

Azione Civica ha già promosso diversi incontri sul territorio nelle varie frazioni, tra cui, la presentazione della lista a Sant’Arcangelo e l’incontro aperto alla cittadinanza, con il tesseramento, che ha avuto luogo alla sala ex Cinema Carpine di Magione. Ieri il nuovo appuntamento a Torricella, nell’area pontile, dove si è invece svolto un incontro con la cittadinanza.

Ecco i nomi della squadra che sostiene Fiorini: Gionni Polidori, Massimiliano Mancinelli, Elisa Bernaccia, Luisella Bietolini, Enrico Alunni Boldrini, Riccardo Lillini, Christian Baldelli, Anna Maria Ceppitelli, Silvia Boneva, Giacomo Baldacci, Giuseppe Bruno, Maria Letizia Ciaffoloni, Camilla Orazi, Simone Salvatori, Matteo Guerrini, Simona delle Grottaglie